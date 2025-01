Riminitoday.it - Torna la cantata in piazza per l'anniversario della morte di Fabrizio De André

26 anni fa, l'11 gennaio 1999, ci lasciava il grandeDe, morto prematuramente a causa di un carcinoma polmonare. Per celebrare la sua immensa eredità poetica, in questa giornata in tante piazze d'Italia le persone si ritrovano per suonare e cantare all'unisono le canzoni del.