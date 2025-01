Infobetting.com - Torino-Parma (domenica 05 gennaio 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

In piena emergenza ilha trovato la forza di piegare 2-1 il Monza con il gol di Valenti al 98? in un delicato scontro salvezza nell’ultima gara giocata nel 2024 e i ducali, a quota 18 punti, aprono l’anno sul campo delin una partita che tutto sommato si può considerare nevralgica per .InfoBetting: Scommesse Sportive e