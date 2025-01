Lapresse.it - Torino, ex campionessa di sci spara e uccide il vicino dopo una lite: il luogo del delitto

A Moncalieri, in provincia di, una donna di 84 anni, l’exdi sci Vera Schenone, hato a undi casauna: l’uomo, 53 anni, è stato raggiunto da tre colpiti da un revolver regolarmente detenuto dal marito della donna ed è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe entrata negli spazi di pertinenza delndo contro di lui tre colpi all’addome e al torace. Alla base dellaproblemi di vicinato. Il 53enne è ricoverato in sala operatoria all’ospedale Molinette per un intervento reso necessario per le ferite riportate nella parte del torace e dell’addome: intubato, è in prognosi riservata. La presunta autrice dell’aggressione è stataitaliana di sci e ha partecipato alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo nel 1956, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante.