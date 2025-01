Feedpress.me - Tolkien, a Messina incontro con Vittoria Alliata

Leggi su Feedpress.me

È un personaggio importantissimo, nel mondo italiano degli estimatori die dei suoi capolavori: è stata la prima a tradurre dall’inglese in italiano la trilogia del «Signore degli anelli», quando peraltro era giovanissima. Un testo divenuto poi capitale, e amatissimo da generazioni di lettori. In occasione delle annuali celebrazioni per il compleanno di J.R.R.(era nato il 3 gennaio.