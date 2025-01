Ternitoday.it - Terni, qualità dell’aria: “Superata la soglia dei trentacinque sforamenti annui. Necessaria una revisione sull’Accordo di programma”

Leggi su Ternitoday.it

“Il superamento delladiper il limite di concentrazione in atmosfera di Pm10 prevista dal Dlgs 155/2010 nella centralina urbana Le Grazie dirichiede l'immediata presa in carico di unadegli attuali strumenti in campo per la tutela della.