Lanazione.it - Tanti visitatori per i presepi di Santonuovo

Tante le presenze durante i giorni dedicati alle festività natalizie nella chiesa di San Germano aper fare visita aicreati durante l’estemporanea dell’8 dicembre. Sono ben 27 le natività realizzate da artisti, artigiani e semplici amatori che anche a più mani hanno voluto mettersi in gioco con originalità e passione. Molti cittadini intanto hanno aderito alle votazioni on line, mentre la giuria sta procedendo già alla scelta dei candidati per i premi speciali. Alle quattro categorie in cui verranno suddivisi ida premiare (professionisti, amatoriali, giovanissimi e a più mani), ne saranno aggiunte altre quattro, ossia quelli designati per conto di Mutua Alta Toscana, della rivista trimestrale Noidiqua, dell’assessorato all’istruzione del Comune e dell’associazione I colori nel silenzio.