Fanpage.it - Surfista di 28 anni scompare in Australia, la polizia: “Purtroppo è stato ucciso da uno squalo”

Leggi su Fanpage.it

Lance Appleby,di 28, è scomparso ine laritiene sia morto dopo essereattaccato da unoal largo della costa occidentale. Il corpo non ètrovato, le ricerche sono in corso. Un attacco mortale è avvenuto anche in Nuova Caledonia, dove un uomo di 40ferito al braccio da uno. È deceduto poco dopo.