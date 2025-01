Lapresse.it - Supercoppa italiana, Juventus-Milan 1-2: derby in finale con l’Inter

È illa seconda finalista della, a Riyadh i rossoneri hanno battuto per 2-1 in rimonta lanella seconda semi. I gol di Yildiz nel primo tempo al 21?, il pareggio di Pulisic al 71? e autogol di Gatti al 75?. Inilaffronterà lunedì 6 gennaio, in untuttoese nel deserto dell’Arabia Saudita.