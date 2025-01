Unlimitednews.it - Stop al gas russo, nessun allarme ma il prezzo corre

ROMA (ITALPRESS) – Il blocco dei flussi di gasattraverso l’Ucraina, scattato il giorno di Capodanno, non ha scatenato allarmi immediati in Italia, ma la preoccupazione per possibili ripercussioni a livello europeo resta. Secondo i dati di Snam, nel nostro Paese, a dicembre, sono giunti 526 milioni di metri cubi di gas da Tarvisio, snodo attraverso cui passa il gas. Tuttavia, nell’ultima settimana del mese, i flussi si sono praticamente fermati. La domanda per il 2025, stimata a circa 61 miliardi di metri cubi, non è in pericolo, grazie a una serie di misure per la diversificazione delle forniture. Il governo italiano ha attuato una strategia mirata a ridurre la dipendenza dal gas, supportata anche da Eni, che non importa più gas di Mosca da due anni. Inoltre, grazie a un ampio investimento nelle infrastrutture, come i rigassificatori di Piombino e Ravenna, e al potenziamento degli stoccaggi, che ora sono pieni all’80%, l’Italia avrebbe le spalle coperte.