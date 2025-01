Ilmessaggero.it - Statali, aumenti stipendi e arretrati entro febbraio. Zangrillo: «Basta voti alti a tutti, nuovi criteri di valutazione»

Leggi su Ilmessaggero.it

Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo, per i dipendenti pubblici, almeno quelli delle Funzioni centrali, l?anno si è chiuso con il via libera in consiglio dei ministri.