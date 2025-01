Tpi.it - Squid Game 3, spoilerata (per sbaglio) la data di uscita: ecco quando vedremo la terza stagione su Netflix

3:uscirà su(per) ladidellaLadella serie tv sud-coreana, la più vista di sempre, uscirà sunel 2025 ma la, non ancora ufficialmente annunciata dalla piattaforma statunitense, è già stata svelata per errore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Dopo il successo della secondasoltanto lo scorso 26 dicembre 2024, e del reality show andato in onda alla fine del 2023,ha già annunciato la. In questo contesto, la piattaforma ha caricato un breve trailer, inizialmente pubblicato dal profilo YouTube diCorea, su cui è stato poco dopo cancellato.Proprio in questo filmato si leggeva laprevista per l’della: “Guarda3 solo sua partire dal 27 giugno 2025”.