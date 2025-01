Lanazione.it - Spaventata in pieno giorno. Prima le offese sessiste poi si cala i pantaloni

Insulti sessisti e minacce verbali senza una ragione precisa rivolte a una donna nei pressi della stazione. È accaduto ad Avenza in. Non solo: l’uomo di origini dominicane si sarebbe tirato giù idicendo frasi irripetibili e oltraggiose. Secondo il racconto della donna e di diversi testimoni gli insulti sarebbero proseguiti fino in via Toniolo, dove lui l’avrebbe seguita continuando ad inveire. Al punto che alcuni negozianti sono usciti in strada per placare lo straniero. La donna ha già informato dell’accaduto i carabinieri. Un episodio che ancora una volta punta i riflettori sul problema sicurezza ad Avenza, con cittadini e commercianti che tornano a chiedere un presidio di polizia municipale. "È un’emergenza che cresce sempre di più ad Avenza come dimostra l’episodio della donna insultata, e l’amministrazione comunale nonostante ripetute sollecitazioni mette la testa sotto sabbia come struzzo – commenta l’accaduto il consigliere comunale di minoranza Simone Caffaz –, e se la prende con i cittadini che protestano.