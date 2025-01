Ecodibergamo.it - Smog, valori «fuorilegge» per 40 giorni: è il dato peggiore degli ultimi 4 anni

INQUINAMENTO. In via Garibaldi, in città, la centralina ha superato i limiti di polveri sottili. Bisogna tornare al 2020 per trovare più casi. L’assessore Ruzzini: «Azioni per mitigare l’impattoedifici».