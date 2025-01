Lapresse.it - Siria, ministro francese Barrot a Damasco: l’ambasciata di Parigi riapre dopo 13 anni

Ildegli EsteriJean Noelin, nella capitale, per la prima visita ufficiale da parte di governi di Paesi Ue dalla caduta di Bashar al Assad. Con lui anche la collega tedesca Annalena Baerbock. “Insieme – ha dichiaratovia social – Francia e Germania sono al fianco del popolono, in tutta la sua diversità. In, vogliamo promuovere una transizione pacifica ed impegnativa a beneficio deini e per la stabilità regionale”.Il rappresentante del governo diha visitatonella capitalena che ha riaperto le sue porte per la prima volta in 13la caduta del regime dell’ex presidenteno Assad. “È con grande emozione che mi trovo oggi sul sito deldi Francia a”, ha dettoispezionando l’edificio.