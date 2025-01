Siria al-Jolani non stringe la mano all ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock – Il video

Leggi su Open.online

Il nuovo leader della, Ahmad al-Shara, precedentemente noto come AbuMohammed al-, ha incontrato a Damasco lae il suo omologo francese Jean-Noël Barrot, nel palazzo che fu di Bashar al-Assad, il cui regime è stato rovesciato dalle milizie al-nelle scorse settimane. I due ministri si sono recati inper conto dell’Unione Europea. Tuttavia, al loro arrivo non hanno ricevuto lo stesso trattamento dal leaderno. Al-Sharaa ha stretto laal ministro francese ma non a, che è stata accolta con un cenno del corpo e unaportata al cuore. Un rifiuto della stretta diche appare coerente con un’interpretazione ferrea delle regole del Corano, secondo cui uomini e donne non possono toccarsi se non sono sposati o imparentati.