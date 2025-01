Quotidiano.net - "Sherlock Holmes: il musical" sul palco con Neri Marcorè

Ildedicato al più grande detective della letteratura inglese approda al Teatro Ebe Stignani di Imola; quale modo migliore per festeggiare la Befana che assistere alle indagini del personaggio nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Quella portata in scena è un'entusiasmante avventura che vede un ineditocimentarsi in un, nei panni del celebre detective. Ricco di colpi di scena, con un cast di oltre venti performer, questovi porterà nella Londra di fine '800 per un avvincente scontro tra bene e male, complice anche una colonna sonora orchestrale in grado di trascinare gli spettatori in un vortice di emozioni. Le imponenti scenografie, le dinamiche e travolgenti coreografie, riproducono un’ambientazione perfetta, mentre i costumi evocano l’epoca vittoriana con dovizia di dettagli; luci soffuse e ombre profonde contribuiscono a esaltare tutte le tensioni e i misteri della storia.