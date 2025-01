Novaratoday.it - Servizio civile: 57 posti con Anpas tra Novara e Vco

Leggi su Novaratoday.it

57trae Vco e 344 in tutto il Piemonte.Sono queste le opportunità diuniversale nei settori del trasporto sociosanitario, del soccorso in emergenza 118 e dell’educazione, per ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni nelle associazionidi tutto.