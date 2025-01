Ilrestodelcarlino.it - Serse Coppi morto nella trappola dei binari del tram

Il Cantiere in via Riva di Reno a Bologna procede, controllando l’esecuzione ed i disegni esposti in loco, una domanda sorge spontanea? Come è possibile che non vi siano dei parapetti per impedire la caduta accidentale di pedoni nel canale ? Per quanto riguarda idel, già ben visibili in via Ugo Bassi , sarebbe opportuno vietare alle biciclette il transito, per evitare cadute con conseguenze anche tragiche. Prima o poi ci sarà il. Il 20 giugno 1951 a Torinocadde infilando accidentalmente le ruote della sua bici neidelmorendo pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate alla testa.William Pollini