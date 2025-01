Sci freestyle | Flora Tabanelli seconda nelle qualificazioni del Big Air a Klagenfurt

Leggi su Sportface.it

ha ottenuto un brillante secondo posto nel turno di qualificazione della terza sfida stagionale di Coppa del Mondo di Freeski di Big Air, di scena sulle nevi austriache di. L’azzurra, già protagonistaprime due uscite stagionali a Chur e Pechino dove è salita sul podio in entrambe le occasioni, ha confermato il suo gran momento di forma anche in Austria. Aha totalizzato 168,00 punti, accumulati tra la prima e la terza run, che le hanno permesso di piazzarsi al secondo posto, a soli due decimi di punto dalla leader, la cinese Mengting Liu, che ha chiuso la qualificazione con 168,20 punti. In terza posizione c’è la svizzera Mathilde Gremaud con 154,80 punti.Questo secondo posto non è solo un risultato eccellente per la giovane atleta italiana, ma anche un’importante conferma del suo talento e della sua costante crescita nel panorama internazionale del freeski.