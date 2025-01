Unlimitednews.it - Schifani “La legge finanziaria farà crescere la Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – "Abbiamo approvato lana dopo vent'anni entro dicembre, è un'ottima, guarda alla crescita, allo sviluppo, al lavoro, al contrasto agli incendi, alla siccità, alla depurazione, tocca tutti i temi sensibili. Abbiamo individuato incentivi per attivare i consumi in maniera tale da indurre le persone a comprare a rate. Una manovra espansiva, i dati economici sono incoraggianti. Lacresce, lavoreremo per continuare a farlasempre di più". Così il presidente della Regionena, Renato, all'Italpress, a margine di un blitz a sorpresa all'ospedale Villa Sofia di Palermo.