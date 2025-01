Anteprima24.it - Sant’Agata dei Goti: dal 4 al 6 gennaio 2025 torna il Presepe Alfonsiano “Quanno nascette Ninno”

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Società Operaia di Mutuo Soccorso dideiè lieta di annunciare che, da domani 4fino al 6, si terrà la 5ª edizione del, un evento che unisce arte, spiritualità e tradizione. Ilvivente, con le sue numerose scene, sarà allestito in diversi luoghi suggestivi del borgo, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e immersiva. Le scene viventi, interpretate da attori in costume, racconteranno momenti significativi della Natività e delle tradizioni cristiane.Quest’anno, il percorso si arricchisce di nuove location, offrendo un’esperienza ancora più coinvolgente e affascinante.Si consiglia la prenotazione, in particolare per i gruppi numerosi, per garantire una visita ottimale e senza attese. Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare i canali social della SOMS didei