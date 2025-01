Isaechia.it - Sanremo 2025, ecco chi sono il famoso cantante e la famosa comica che affiancheranno Carlo Conti al Festival

Leggi su Isaechia.it

Manca sempre meno all’inizio della settantacinquesima edizione di, in onda su Rai1, Radio2 e RaiPlay dall’11 al 15 febbraio. Alla conduzione tornerà(al timone delle edizioni 2015/2016/2017), che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico.In attesa del debutto della nuova edizione della kermesse musicale (QUI la lista dei Big in gara),stati diffusi i nomi di coloro che potrebbero affiancaresul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttori. In tal senso sappiamo che Alessandro Cattelan avrà uno spazio nella seconda serata. Il padrone di casa di Stasera c’è Cattelan sarà anche il conduttore del Dopo, spazio che andrà in onda dopo le serate. La striscia post-vedrà protagoniste l’influencer Giulia De Lellis che commenterà i look e il make up degli artisti in gara.