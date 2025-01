Ilgiorno.it - San Giuliano Milanese: doppio raid di vandali incappucciati, danni a oltre 30 auto

San, 3 gennaio 2025 – Duenella stessa cittadina alle porte di Milano, probabilmente non collegati fra di loro, seppure siano molto simili nella dinamica. E, probabilmente, anche nelle ragioni, del tutto futili.30sono state danneggiate in due distinti episodi a Sansui quali stanno indagando i carabinieri. Il primo ha visto protagonista un gruppo di cinque giovani, a volto coperto (particolare inquietante), che hanno danneggiato 25, rompendo specchietti e parabrezza per poi fuggire. Più tardi un marocchino di 26 anni, visibilmente alterato, probabilmente per l’abbondante assunzione di sostanze alcoliche, ne ha danneggiato una decina in un'altra via, sempre di San. SAN- 03-01-2025 -ZZATE NELLA NOTTE TRA LE VIE TURATI, VESPUCCI E VIGORELLI - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI L'uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento dai carabinieri.