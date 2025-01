Zon.it - Salerno: alcol a minori, multe e sequestri di fuochi d’artificio

Nel corso di un’operazione congiunta, la Squadra Amministrativa della Questura die la Polizia Municipale hanno condotto una serie di controlli mirati sugli esercizi commerciali della città, per garantire il rispetto delle normative vigenti.Come riportato daToday enotizie.it, durante le verifiche, è stato denunciato il titolare di un locale pubblico per somministrazione didi 16 anni. Inoltre, tre esercizi sono stati sanzionati per gravi irregolarità: assenza di perizia fonometrica, violazione delle norme sull’emissione sonora previste dall’ordinanza sindacale e somministrazione didi 18 anni.Sempre nell’ambito dei controlli intensificati per le festività natalizie, sono stati effettuati dueamministrativi divenduti abusivamente.