Laverita.info - Sale l’onda contro vaccini e invasione. Se non molliamo sarà un grande anno

Cresce l’insofferenza dei medici per le bugie sui sieri anti Covid e degli intellettuali per l’islam dilagante. E se il coraggio degli uomini di buona volontà non si affievolisce, il 2025 profuma (finalmente) di riscatto.