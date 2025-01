Corrieretoscano.it - Saldi invernali 2025 al via in Toscana: volume di affari da 313 milioni

Leggi su Corrieretoscano.it

al via insabato 4 gennaio:dida 313.Sono oltre 2.2i toscani che acquisteranno calzature e abbigliamento con iche si aprono sabato 4 gennaio. Secondo le previsioni di Confcommercio, basate sull’indagine condotta da Federmoda a livello nazionale, quest’anno ildisviluppato dai residenti sarà di almeno 313di euro, in crescita rispetto al 2024, quando si aggirava intorno ai 296di euro. A crescere sarà la percentuale di toscani che faranno acquisti in saldo (il 61% contro il 57% dello scorso anno), mentre il budget medio a persona sarà un po’ più contenuto (140 euro anziché 142 come nel 2024).Alle spese dei toscani si dovranno poi aggiungere quelle dei turisti. “L’inizio deinel week end lungo che precede l’Epifania, quando la presenza di visitatori in alcune città è ancora molto alta, potrebbe influire positivamente sugli incassi delle prime giornate, che sono sempre le più brillanti”, commenta il presidente di Federmoda ConfcommercioPaolo Mantovani.