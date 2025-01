Liberoquotidiano.it - Saldi di fine stagione, prezzi e consigli: quando iniziano, vademecum

al via il 4 gennaio, e in vista dello shopping ascontati il Codacons diffonde, come ogni anno, uncon iutili per fare acquisti in sicurezza (ed evitare possibili fregature). Eccolo di seguito. La prima regola da seguire, è conservare sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare, il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare, e se il cambio non è possibile (ad esempio perché il prodotto è finito) si ha diritto alla restituzione dei soldi (non a un buono). Due i mesi di tempo (non 7 o 8 giorni), per denunciare il difetto.La data da segnare in rosso, come detto, è il 4 gennaio 2025. Nel primo sabato dell'anno partiranno inella maggior parte delle regioni italiane, ma non in tutte.