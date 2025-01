Saldi di fine stagione prezzi e consigli | quando iniziano vademecum

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –al via il 4 gennaio, e in vista dello shopping ascontati il Codacons diffonde, come ogni anno, uncon iutili per fare acquisti in sicurezza (ed evitare possibili fregature). Eccolo di seguito. La prima regola da seguire, è conservare sempre lo scontrino: non è vero che i .