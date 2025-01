Ilgiorno.it - Rosita Missoni, la regina delle stiliste e il suo folle amore per Ottavio: “La nostra vita? A colori”

Milano – Una roccia. Sempre col sorriso più dolce del mondo. Anche dopo i tremendi dolori che l’hanno colpita nel 2013, la scomparsa del figlio primogenito Vittorio inabissatosi su un aereo a Los Roques, in Venezuela, a gennaio e poi dopo solo quattro mesi la morte del marito, per lei e per tutto il mondo del fashion solo Tai. Ieri con la scomparsa di bJelminia 93 anni, la moda italiana e internazionale piange non solo un’icona di stile e una imprenditrice-stilista di grande creatività e carisma, ma soprattutto una donna unica, coraggiosa, sempre spiritosa, dolcissima con tutti quelli che incontrava sul lavoro e nella, sempre presente in azienda e al lancio di ogni collezione fino dalla metà degli anni ’60. Mai diva, sempre estremamente semplice ed empatica, nonostante il Cavalierato del Lavoro, le varie lauree honoris causa, i premi internazionali, le decine e decine di sfilate, i testimonial eccellenti della maison famosa per la maglieria fantasiosa, a righe e a zig zag, una invenzione magnifica col colore protagonista e l’abbraccio della lana che resta nel mito dello stile per avanguardia nel vestire, anticonformismo chic, modernità e comfort.