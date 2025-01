Torinotoday.it - Rompono i vetri delle auto durante la notte: nuovo colpo dei vandali a Torino Borgo Vittoria

Leggi su Torinotoday.it

Un’altra brutta sorpresa per i residenti di, a. Nellatra ieri e oggi, venerdì 3 gennaio 2025, dueparcheggiate in via Gino Lisa sono state prese di mira dai, che hanno rotto i loro. Non è chiaro se abbiano anche rubato degli oggetti che erano al.