Calcionews24.com - Roma, Ranieri: «Lazio col pilota automatico, ma nei derby cambia tutto! Sugli infortunati…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Claudio, allenatore della, sul momento dei giallorossi in vista delcontro la. Tutti i dettagli Claudioha parlato in conferenza stampa in vista di. INFORTUNATI – «Recuperati tutti tranne Celik perché ha la febbre e vediamo domani se avrà sfebbrato».– «Rappresenta la stracittadina,quello che può pensare un tifoso, .