Calcionews24.com - Roma Lazio, il derby raccontanto in cabina di commento: le parole di Francesco Repice e Riccardo Cucchi

Leggi su Calcionews24.com

, ledei radiocronisitie Tommaso, uno giallorosso, l’altro biancoceleste, ma indi. Il Messaggero ha intervista in vista deldue tifosi DOC come, giallorosso, e Tommaso, biancoceleste. Di seguito le lorosu come scindere il tifo e il racconto sportivo. .