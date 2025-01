Ilfattoquotidiano.it - Red Bull, Max Verstappen difende il padre dalle accuse di avere avvelenato il clima nel team: “Voci insensate”

Jose Christian Horner hanno avuto battibecchi per buona parte della stagione di Formula 1 2024. Secondo il figlio Max, però, non sono state certo le discussioni tra il– che principalmente nella fase iniziale del mondiale ha saltato diverse gare prima di ripresentarsi nel box Red– e ilprincipal a causare i problemi principali all’interno della scuderia di Milton Keynes. Il quattro volte campione del mondo ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, definendolesecondo cui sia stato suoa far inasprire gli animi in casa Red.“Mioè molto bravo a comprendere il quadro generale della situazione, per cui certesono senza senso. – ha affermato Max– Alcune delle cose che sono accadute hanno riguardato il futuro mio e del, ma le persone all’esterno potrebbero non averle capite.