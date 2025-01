Liberoquotidiano.it - "Record sui titoli di Stato, spread in netto calo": Meloni spiana i gufi. E su Musk fa impazzire la sinistra

"C'è una grandissima, e ritrovata, fiducia da parte degli investitori e dei mercati nei confronti del Sistema Italia. Abbiamo registrato ilnella richiesta per i nostridi, loè nettamente inferiore rispetto a quando ci siamo insediati, la Borsa Italiana ha toccato ile le agenzie di rating hanno migliorato il loro giudizio. Quelli che qualcuno sperava fossero i punti deboli di questo governo sono diventati dei punti di forza". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a '7', settimanale del 'Corriere della Sera' spiega quali sono i risultati raggiunti dal governo in questi due anni. "Certo, questo non significa che in Italia vada tutto bene e che la totalità dei problemi sia stata risolta, ma l'inversione di rotta c'è. Detto questo, sono comunque convinta che dobbiamo e possiamo fare sempre di più e meglio", ha aggiunto.