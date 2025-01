Calcionews24.com - Real Madrid, questa sera contro il Valencia tra solidarietà e voglia di sorpasso

Leggi su Calcionews24.com

Iltorna in camponel recuperoil: una sfida a cavallo tra la soliderietà dopo l’alluvione e le possibilità diIlscende in campo per il recupero della partitail. La gara era prevista per il 29 ottobre, ma è stata rinviata .