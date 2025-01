Lanazione.it - Rapina in gioielleria, minacce alla titolare. Ladri in fuga coi preziosi

Leggi su Lanazione.it

Montelupo Fiorentino (Firenze), 3 gennaio 2025 –ina Montelupo Fiorentino in via della Pace. Erano le 10 di questa mattina quando un uomo è entrato nel negozio fingendosi un cliente, seguito da due complici a volto travisato. Pochi attimi, leper farsi consegnare i, con la donna che è stata fatta sedere a terra mentre la banda arraffava monili in oro e argento per poi darsi. I carabinieri sono arrivati immediatamente sul posto per raccogliere testimonianze e indizi utili a rintracciare i malviventi. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per la commerciante, comunque sotto choc. Indagini a ritmo serrato.