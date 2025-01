Pordenonetoday.it - «Ragazze e ragazzi, meglio veri che perfetti»: l'augurio di Buon 2025 di Enrico Galiano

Leggi su Pordenonetoday.it

Inizia l'anno nuovo ed è tempo di auguri.su Illibraio.it, in una lettera i cui passaggi più significativi sono stati ripresi anche su Facebook, ha scritto allee ai.«Quest’anno vi auguro di non essere i migliori. Non vi auguro di spiccare, di essere