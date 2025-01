Europa.today.it - Radio Venezia racconta la leggenda della maglia neroverde del Chieti

Leggi su Europa.today.it

Il popolo teatino impazzisce per le maglie neroverdi, che rappresentano la città e la squadra di calcio. Poche tifoserie in Italia sono calde ed appassionate, a prescindere dalla categoria di appartenenza, come quella dell'antica città di Teate, che ora sogna il ritorno tra i professionisti dopo.