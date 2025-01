Agrigentonotizie.it - "Racket, ordini all'esterno e alleanze": Falsone tornato boss grazie all'avvocato Porcello, chiesti 24 anni di carcere

Leggi su Agrigentonotizie.it

L'Angelostrumentalizzata dal capomafia ergastolano Giuseppeper tornare a comandare dopo diecidi detenzione al "41 bis". "Si è presentata a lui come compagna dell'imprenditore mafioso Giancarlo Buggea e ilha deciso di usarla come 'finestra sul mondo' per.