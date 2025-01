Quattro colpi di pistola Italia sotto choc arrestata la campionessa italiana

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dramma a Moncalieri, dove un'ex sciatrice olimpionica ha sparato contro il vicino di casa. L'ottantacinquenne ha sparatodiall'addome e a un braccio del vicino di casa, Stefano Milanese, ingegnere di 50 anni, ferendolo gravemente. Il fatto è successo intorno alle 14,30 sulla collina di Moncalieri, in provincia di Torino, dove vivono sia la donna che l'uomo.L'ex sportivana vive in strada Cantamerla 8, mentre l'uomo ferito al civico 7. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, all'origine dell'aggressione armata ci sarebbe una lite per problemi di vicinato che si protraggono da tempo. Cosa abbia scatenato la furia della donna è ancora da capire. L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino di casa a Moncalieri: è gravissimoI carabinieri stanno indagando per capire cosa è successo negli attimi precedenti alla sparatoria, avvenuta in una via laterale di strada Torino, zona Boccia D'Oro, quasi al confine con Torino, poco oltre corso Moncalieri.