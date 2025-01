Quicomo.it - Quando smontare l’albero di Natale: ecco la data per evitare la sfortuna

Leggi su Quicomo.it

Come ogni anno addobbarediè sinonimo delle feste che stanno per finire, del calore, delle cene in famiglia, dei regali e dei festeggiamenti. Ma arriva anche il momento di smontarlo, di chiudere il capitolo feste natalizie e di tornare alla normale e semplice quotidianità. Sapete.