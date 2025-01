Oasport.it - Quando parte Goggia nel gigante di Kranjska Gora: orario preciso, n. di pettorale, tv

La prima manche dello slalomfemminile, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in programma a, in Slovenia, vedrà al via 72 atlete da 23 Paesi: saranno 9 le azzurre in gara, tra le quali Sofia.Lo start avverrà alle ore 09.30, ma la rientrante (nella specialità) Sofiasarà al cancelletto dinza con ilnumero 16: dalla 1 alla 15 l’intervallo dinza è di 1’45”, mentre dopo la 15 ci sarà una pausa di 2’15”, dunque, salvo ulteriori interruzioni, la prova dell’azzurra avrà inizio alle ore 09.56.45.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lo slalomfemminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.