Prodotti 16mila kg di rifiuti alle feste di Capodanno di Cesena e Cesenatico

Gli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti, costituito da Hera, Consorzio Cfa e Ciclat) hanno iniziato5.30 del 1° gennaio le pulizie straordinarie ae sulla costa dopo gli eventi diche hanno visto la presenza di migliaia di persone. A, che dopo tre anni di stop haggiato l’arrivo del 2025 con un mega concerto organizzato in piazza del Popolo, hanno gravitato incentro oltre 6.500 persone, di cui circa 4mila al concerto: per l’occasione le squadre di Hera hanno posizionato 20 contenitori deiper la raccolta differenziata e aggiunto allo spazzamento ordinario una squadra composta da un operatore con spazzatrice, più due operatori manuali muniti di porter, un piccolo mezzo con vasca indicato per la pulizia dei centri storici. Le raccolte porta a portaattività ed ai cittadini sono state svolte regolarmente, incluso il servizio di raccolta con Ecoself in centro storico.