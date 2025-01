Ilgiorno.it - Primo fiocco rosa dell’anno . Giada sorride al Manzoni

La prima nata del 2025 all’ospedale Alessandrodi Lecco è la piccolaValsecchi.è figlia di mamma Lisa Grillo e papà Matteo Valsecchi che abitano a Olginate. Ha anche una sorellina più grande: Miriam, che ha 3 anni. Quando è nata, alle 11.47 dell’altro ieri,pesava 3 chili 340 grammi e misurava 49 centimetri e mezzo di lunghezza. Anche lei, come la piccola Marta Moralli, ultima nata del 2024, è stata nominata ambasciatrice di pace. Nel 2024 negli ospedali pubblici della provincia sono nati 1.892 bambini. La stragrande maggioranza in ospedale a Lecco, che è anche centro di riferimento regionale per la Terapia intensiva neonatale, poiché il Punto nascita del Mandic di Merate, è chiuso perché da tre anni non veniva raggiunta la soglia minima ritenuta di sicurezza dei 500 parti all’anno.