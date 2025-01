Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: Juventus-Milan. Motta, presente Boniperti?

Questa è ladi '', in edicola oggi, venerdì 3 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. Ladi '' apre con la Supercoppa italiana. Ore 20,? Dumfries e l'Inter vola: battuta l'Atalanta e vola in finale. Il saluto ad Agroppi. Vagnati e Ricci, doppio rinnovo per il Torino. Ecco ladi ''.