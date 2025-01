Precipita da impalcatura operaio di 38 anni muore a Lamezia Terme

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Tragedia sul lavoro a. Undi 38, Francesco Stella, è morto cadendo da un'dell'azienda di profilati presso la quale lavorava, sita nell’area industriale. Per cause in corso di accertamento, l'uomo sarebbeto da un'altezza di circa sei metri battendo violentemente la testa. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni .