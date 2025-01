Pozzuoli Città che Legge

Leggi su Ilblogdigio.it

Anche per il triennio 2024-2025-2026ha ottenuto la qualifica “che”, conferito dal Ministero della Cultura – Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI. “La nostra amministrazione, in linea con i principi del bando, intende promuovere con continuità la lettura, con l’obiettivo di sostenere la crescita socio-culturale della nostra comunità. .che” Il Blog di Giò.