Trevisotoday.it - Portobuffolè tra i presepi

Leggi su Trevisotoday.it

In uno dei borghi più belli d’Italia, il clima natalizio è più vivo che mai: a, fino al 6 gennaio, in ogni angolo del centro storico si potranno visitare le natività create e allestite dal Comitatoe dal Gruppo Giovani del paese. Per realizzarli, sono stati utilizzati vari.