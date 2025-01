Pordenonetoday.it - Ponti e festività 2025: quali sono le date perfette per viaggiare

Leggi su Pordenonetoday.it

Ilè un anno particolarmente fortunato per quanto riguarda. Dando un'occhiata al calendario e programmando con anticipo basta scegliere 9 giorni di ferie per riuscire ad avere 38 giorni di vacanza. Una bella opportunità per chi ama: quando.