Ilrestodelcarlino.it - Ponte Garibaldi il punto focale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che il 2025 "sarà l’anno dei ponti" lo aveva anticipato il sindaco Massimo Olivetti durante il discorso di fine anno. E propriosarà l’argomento da discutere durante il Consiglio Grande. Il Presidente Massimo Bello ha convocato la seduta per giovedì 9 gennaio alle 15 nella sala "Giuseppe Orciari". La riunione del Consiglio è stata chiesta da un quinto dei Consiglieri, così come prevede l’ordinamento, per domandare la convocazione di una seduta del Consiglio Grande, massimo organo di partecipazione della città. "Chiediamo che vi sia un dibattito finalmente aperto alla cittadinanza, ai sindacati, alle associazioni di categoria e a chiunque sia interessato a questo importante argomento, nonostante i roboanti proclami del sindaco Olivetti che già dà per realizzato il nuovoe l’abbattimento deldegli Angeli" spiega Dario Romano, capogruppo Pd - che ieri ha depositato come primo proponente, la delibera di richiesta del Consiglio Grande su, richiesta dai gruppi Pd, Avs, Vivi e Vola Senigallia.